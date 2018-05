Festivalen Ild i Gilden i Kamstrup blev holdt for første gang sidste år. I weekenden finder udgave nummer to sted, og musikken begynder at spille fredag eftermiddag. Foto: Lars Kimer

Spillested hjælper ny musikfestival med hovednavne

Det regionale spillested og den nystartede festival, der holdes for kun anden gang, har indgået et samarbejde, der vækker glæde hos festivalarrangørerne.

- Det er altid rart, når en etableret aktør egenhændigt tager kontakt for at spørge, hvordan de kan bakke op om ens initiativ. Vi er jo en lille nystartet festival, som har behov for at samarbejde med andre musikaktører i byen, så at Gimle tager teten på den måde, føler vi os meget privilegerede over, siger Daniel Nayberg, der sammen med en håndfuld andre arrangerer Ild i Gilden den 25.-27. maj.