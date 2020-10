Færdigrenset spildevand på Bjergmarkens Renseanlæg stammer i dag fra Roskilde, men byrådet har nu givet Fors grønt lys til at lave se på forskellige fremtidsscenarier, hvori indgår muligheden for, at spildevand også fra Lejre skal renses i Roskilde. Foto: Lars Kimer

Spildevand fra Lejre kan ende i Roskilde

I fremtiden kan det være, at spildevand fra Lejre Kommune bliver ledt til rensning på renseanlægget Bjergmarken i Roskilde.

Endnu er det langtfra sikkert, at det sker, for det er blot et af flere fremtidsscenarier, men et flertal i byrådet i Roskilde har accepteret, at forsyningsselskabet Fors, som Roskilde ejer sammen med Lejre og Holbæk kommuner, undersøger mulighederne for, at spildevand fra Lejre afledes til Bjergmarken.