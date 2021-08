Spildevand fosser op - Fors vil ikke rense kloakken: - Svinagtig og arrogant måde at forholde sig til sine kunder på

Se billedserie Bent Marrild på Byvolden har gennem en periode døjet med spildevand, der løber op fra kælderafløbet, men der er uenighed om, hvem der står med ansvaret. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Roskilde - 31. august 2021 kl. 14:42 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Det var en kedelig overraskelse, der en dag i foråret mødte Bent Marrild bag ved hans bolig på Byvolden i Roskilde. Her kunne han i kælderafløbet bag sin bygning konstatere, at spildevand løb op og ud i kælderområdet.

- Vi tjekkede allerførst, om det var noget inde på vores grund i relation til toilet, afløb eller lignende. Da vi kunne konstatere, at det ikke var tilfældet, kunne vi på baggrund af udelukkelsesmetoden sige: »Jamen, så er det i relation til den stikledning, som fører spildevandet videre«, fortæller han.

Det var dog ikke ligefrem en hurtig og smidig proces, der ventede forude. Forstoppelsen blev nemlig blot startskuddet til et længerevarende tovtrækkeri mellem Bent Marrild og forsyningsfolkene fra Fors.

Først blev en kloakmester sendt til adressen for at spule ud. Det kunne kloakmesteren dog ikke, da han godt 30 meter fra Bents brønd lokaliserede forstoppelsen, som han med sin spuleledning ikke kunne komme igennem. Kloakmesteren havde ikke bemyndigelse fra Fors til at undersøge med tv-inspektion, så Bent Marrild tog selv kontakt til Fors med henblik på at få gjort noget ved problemet.

- Og så var svaret sådan set bare, at det kunne de ikke gøre noget ved, for det var en privat fællesledning, så det var vores og de øvrige tilsluttede beboeres ansvar, siger han.

En kloakmester blev sendt til Bent Marrilds adresse, men han kunne ikke spule forstoppelsen ud. Det hjalp dog til at få lokaliseret den. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Gamle servitutter Det overraskede Bent Marrild, som gerne ville have dokumentation for den udmelding. Fors henviste her til to gamle servitutter fra 1920'erne, og efter lidt detektivarbejde havde Bent Marrild fundet dokumenterne på nettet. Og han var mildt sagt uenig i Fors' konklusion.

- Servitutterne indeholdt intet omkring, at der var tale om en privat spildevandsledning. Det eneste, der fremgår af servitutterne, er, at der gives tilladelse til, at der lægges en fællesledning. Intet omkring ejerskab eller vedligeholdelse, siger Bent Marrild.

At der skulle ses mod så gamle dokumenter skyldes området på Byvolden. For 100 år siden var mange af de nuværende grunde samlet som én stor grudn, der siden blev udmatrikuleret til det område, som i dag ligger der. Flere af matriklerne er derfor også stadig forbundet på den samme fælles spildevandsledning, og efter Bent Marrild en dag havde snakket med den nabo, hvis grund ligger i bunden af spildevandsledningen, viste det sig, at også han havde kloakproblemer. Faktisk var der her, at fire brud, som er årsagen til problemerne, kunne konstateres.

Når der kommer kraftig nedbør, bliver det for alvor problematisk med forstoppelsen, fortæller Bent Marrild. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Stigende utilfredshed Den konstatering og en stigende utilfredshed med manglende respons fik Bent Marrild til at rykke flere gange for yderligere dokumentation fra Fors' side, ligesom han tog kontakt til Miljøministeriet.

- Så er det, at man render panden mod muren. Jeg retter henvendelse til Miljøministeriet på grund af spildevandscirkulæret og dets bestemmelser og beskriver hændelsesforløbet. De giver os indirekte medhold. De kan ikke forholde sig til den helt konkrete sag, men de kan forholde sig til problemstillingen og fortæller, at hvis det ikke kan dokumenteres, at der er tale om en enten privat eller offentlig fælles spildevandsledning, så er det som udgangspunkt en offentlig - og dermed også det offentliges ansvar, siger Bent Marrild.

- Når et spildevandsselskab som Fors kan henvise til to servitutter, som ikke indeholder dokumentation, er det jo en lodret løgn. At det virkelig kan være tilladt for dem at udslynge sådan en løgn og på trods af gentagne rykkere ikke fremvise den dokumentation, vi ønsker, siger Bent Marrild. Foto: Jørgen C. Jørgensen

»Lodret løgn« Hele humlen går nemlig ud på at få placeret et ansvar, så ejerskabet af fællesledningen kan blive afklaret. Her er tingene gået i hårdknude. Bent Marrild afviser ikke, at det kan ende med at være hans eget ansvar, men han efterspørger den rette dokumentation.

- Skulle det gå hen og vise sig, at det er privat, okay, så må jeg i kontakt med de øvrige, der er tilsluttet den spildevandsledning. Når et spildevandsselskab som Fors kan henvise til to servitutter, som ikke indeholder dokumentation, er det jo en lodret løgn. At det virkelig kan være tilladt for dem at udslynge sådan en løgn og på trods af gentagne rykkere ikke fremvise den dokumentation, vi ønsker, siger han.

Samtidig har han ikke meget til overs for Fors' generelle behandling af sagen.

- Det er en svinagtig og arrogant måde at forholde sig til sine kunder på. At negligere henvendelser og trods gentagne rykkere ikke fremlægge den dokumentation, de bruger som argumentation, siger Bent Marrild.

Grundene på og omkring Byvolden var for mange år siden del af samme matrikel, og flere af dem er koblet på samme fælles spildevandsledning. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fors: Stort arbejde bag Hos Fors er opfattelsen af sagen en anden, men man erklærer sig stadig åben over for ny information.

- Fra vores side har vi undersøgt den her sag virkelig grundigt. Vi har undersøgt ejerforholdene på ledningen og er kommet frem til, at den er privat. Når den er privat, hverken skal eller må vi betale for de forbedringer, der er på kloakledningen. Og vi har gjort et stort stykke arbejde for at finde frem til de oplysninger, for vi er jo også interesserede i, hvad der er op og ned i det her. Hvis der er nogle andre oplysninger, der viser det modsatte af, hvad vi er kommet frem til, så vil vi selvfølgelig gerne se på dem. Men det er ikke det, vi ser hos os, siger Mette Ryberg Herskind, teamleder i kommunikationsafdelingen i Fors.

Bent Marrilds oplevelse ærgrer samtidig forsyningsvirksomheden.

- Vi er selvfølgelig ikke interesserede i, at der er nogle, der skal føle sig dårligt behandlet. Vi gør, hvad vi kan, for at skabe klarhed omkring det og at have en god dialog. Det er helt klart vores mål. Så det har ikke været hensigten på nogen måde, og vi er kede af, at han har den oplevelse, siger Mette Ryberg Herskind.