Se billedserie Casper Kirketerp-Helenius blev grebet af Dungeons & Dragons-spillet i midt-80?erne. Han er ofte spilleder, og sammen med sin kammerat, Anders Tjagvad har han været initiativtager til Dungeons & Dragons Adventurers League Danmark. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Spil-organisation overgår fantasien

Roskilde - 25. juli 2020 kl. 10:56 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dungeons & Dragons kom til Danmark tilbage i 1980'erne, men i de senere år har spillet fået en opblomstring. Det fik for to et halvt år siden Casper Kirketerp-Helenius og Anders Tjagvad til at etablere Dungeons & Dragons Adventurers League Danmark.

- Vi har en flad struktur. Det betyder, at der ikke er en bestyrelse eller lignende, fortæller Casper Kirketerp-Helenius og forklarer, at alle medlemmer kan arrangere spil i deres lokalområde, men de kan gennem organisationen få hjælp og kontakt til erfarne spilmestre.

De to initiativtagere kommer fra Himmelev, hvor Anders Tjagvad stadig bor, mens Casper Kirketerp-Helenius er rykket til Tune. Derfor var det naturligt, at butikken Fanatic i Roskilde blev arnestedet for organisationen.

Casper Kirketerp-Helenius forklarer, at der også var spilaftener før, men især den seneste udgave af spillet, som er fra 2015, har gjort det nemt at komme i gang med spillet.

- Og os, der var børn i 1980'erne, har fået børn, der er blevet interesseret i spillet, siger Casper Kirketerp-Helenius og oplyser, at derudover har spillet været en motor i Netflix-serien »Stranger Things«.

Derfor blev Dungeons & Dragons Adventurers League Danmark dannet som en frivilligt drevet organisation, hvis formål er at udbrede kendskabet til og muligheden for at spille Dungeons & Dragons.

Vokser med opgaven Interessen er da også bare vokset og vokset. Hver uge deltager op mod 300 personer i de forskellige spil, organisationen arrangerer i flere byer.

Facebook-gruppen har 1300 medlemmer, hvor langt de fleste er aktive spillere. Der er en facebook-chat for spilleledere, hvor der er 35 personer, og derudover er der en organisator-gruppe med 15 medlemmer.

- Det er dem, som har kontakt til butikker og spillesteder, forklarer Casper Kirketerp-Helenius, der er glad for udviklingen.

- Organisationen er blevet sindsygt meget mere, end vi havde regnet med. Vi kneb os selv, da vi blev to år. Og vi kniber os selv, når vi runder 100 medlemmer mere på Facebook, siger Casper Kirketerp-Helenius.

En anden ting, der glæder ham og de andre, er, at der til næsten hver spilleaften dukker en ny spiller op.

- En dag er han eller hun måske selv spil-master. Vi uddanner ikke ledere, men det er en tilfredsstillende at se, hvordan de vokser med opgaven. Og så er vi stolte af, hvor rummelige vi er. Vi favner alle. Ved bordet er vi alle de samme. Det går vi op i, siger Casper Kirketerp-Helenius og forklarer, at før spillet begynder, bliver adfærdsretningslinjerne nævnt ved hvert bord.

Her er plads til alle Dungeons & Dragons Adventurers League Danmark prøver at ændre spillets renommé. Det sker blandt andet ved at lave youtube-videoer, som fortæller forskellige ting omkring spillet.

- Bevares det er en hobby, der appellerer til de mere introverte, men vi kæmper stadig med det stempel, der har fuldt med siden 80'erne, at vi er nørder. Men vi favner bredt og har virksomhedsledere og lignende mellem vores spillere, fortæller Casper Kirketerp-Helenius og siger, at det eneste det kræver for at være med, er, at man har lyst til at tage sin fantasi under armen.

- Find en sjov baggrundshistorie til din figur. Venskaber det kommer helt af sig selv, siger Casper Kirketerp-Helenius, som selv blev bidt af spillet, da han fik det røde sæt, der er en slags bibel for D&D-spillere.

- Det var i 1986, så jeg var 11 år. Ingen i min omgangskreds ville spille, så jeg læste bøgerne i et par år. En dag spurgte en dreng fra parallelklassen, om jeg ville spille, fortæller Casper Kirketerp-Helenius, som blev en del af en gruppe, der spillede en gang om ugen hjemme hos den ene af drengene.