Spejderne udfordrer børn til løb i ferien

Det handler om et lille løb, der tæller 10 poster fordelt rundt om i de to byer. På ruten skal man finde i alt 10 poster, og der er ikke noget bestemt startsted, man starter blot ruten, når man finder den første post. For de helt små er der sat fotos op undervejs, og for de lidt større er der spørgsmål, der leder til den næste post.