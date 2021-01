Spejdere fra Peder Syv Gruppen. Foto: arkiv

Spejderne overtager sfo-bygning: Det er en stor lettelse

Roskilde - 10. januar 2021 kl. 14:47 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

Fem års ventetid er slut, så lettelsen er stor hos spejderleder Søren Mogensen, som er leder for Peder Syv Gruppe i Viby.

Årsagen er, at der er kommet besked fra Roskilde Kommune om, at spejderne kan overtage den tomme sfo-bygning i Dåstrup.

- Det er en stor lettelse, og vi er tilfredse. Vi glæder os utroligt meget til at komme videre. Der har været så mange processer, men jeg har hele tiden troet på en løsning, men jeg har ikke følt mig sikker på hvilken løsning, der kom fra kommunen, siger han.

Fik penge til ny hytte Siden 2015 har spejderne i Viby drømt om en ny spejderhytte, men der har været flere bump på vejen, men nu nærmer målet sig.

I 2015 sendte spejderne en ansøgning til Roskilde Kommune for at søge penge til en ny spejderhytte, da den gamle hytte fra 70'erne var meget nedslidt. Retur kom svaret fra kommunen med en bevilling på 2,1 millioner kroner til at spendere i 2019, og så skete der ellers ikke mere.

Den gamle spejderhytte ligger på en privatejet grund, som spejderne ikke har en lejekontrakt på, så de kan ikke få tilskud til et byggeri på matriklen. Og spejderne fandt ud af, at man ikke får meget spejderhytte for 2,1 millioner kroner, så de begyndte at kigge efter andre løsninger.

Spejdernes øjne blev rettet mod sfo-bygningen i Dåstrup, der har stået tom siden 2019. Den ligger fem minutters gang fra den gamle spejderhytte og er på 342 kvadratmeter med udearealer.

Indgår aftale I slutningen af november 2020 sendte spejdergruppen en mail til politikerne i frustration over, at der ikke skete mere i sagen. Det viste sig så, at også hjemmeplejen havde et godt øje til sfo-bygningen, men det bliver spejderne, som får lov til at rykke ind i bygningen.

Formanden for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S), siger:

- Det seneste nye i sagen er, at vi er ved at indgå en brugsaftale med spejderne i Viby om brug af den gamle sfo-bygning. Så dejligt, at det er lykkedes at finde en løsning på deres lokaleproblem i samarbejde med spejderne, siger han.

I gang efter sommerferien Tilbage hos Søren Mogensen og spejderne er ventetiden slut, og nu venter arbejdet med at forvandle sfo-bygningen til spejderhytte.

- Vi skal indrette, og der skal males, men først skal vi i gang med at forhandle med kommunen om, hvad der skal ske. Vi skal have lavet nogle udearealer med bålplads, og vi kunne godt tænke os en overdækning, så vi kan lave aktiviteter. Der er rester af en legeplads, der skal fjernes, så vi skal have skabt vores egen dna der, siger han.

Næste skridt er at få lavet et nyt budget med kommunen, da spejderne ikke har råderet over de 2,1 millioner kroner.

Søren Mogensen håber, at det nye sted er i gang sidst på sommeren.

- Et forsigtigt gæt er, at vi er i gang efter sommerferien. Men det er ikke så vigtigt, da vi nu har fået et sted. Vi har stadig vores gamle spejderhytte, som skal fjernes fra grunden, så der vil være en overlapningsperiode, siger han.

