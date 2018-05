KFUM-Spejderne på Eriksvej har samlet en halv million kroner sammen af egne midler, og nu håber de på, at det er nok til at overtale kommunen til at spytte i kassen, så hytten igen kan udvides. Spejderne er vokset fra 100 til 171 medlemmer, siden hytten blev bygget i år 2000.

Spejdere vil gerne bygge ud: Kommer selv med halv million

- Vi er dog ikke i mål. Vores byggeprojekt står i små to millioner kroner, så vi har ansøgt kommunen om et pænt tilskud, for at vi kan skabe gode rammer til alle de mange af byens børn og unge, som vi giver et fornuftigt og lærerigt fritidsliv - og vi har yderligere ansøgninger ude hos fonde til cirka 200.000 kroner og Realdanias kampagne »Underværker« med 300.000 kroner, så vores håb er, at kommunen kan finde en million kroner til projektet, siger Harry Carstensen.