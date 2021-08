Se billedserie Som afslutning på fælleslejrens adventure hike fik KFUM-spejderne demonstreret, hvordan den hemmelige eliksir virker.

Spejdere sluttede stor lejr af med at redde OL

Roskilde - 02. august 2021 kl. 13:02 Kontakt redaktionen

KFUM-spejderne fra Sct. Georgs Distrikt er hjemme igen efter en uges fælleslejr på Bornholm, hvor de blandt andet fik reddet OL. Sct. Georgs Distrikt tæller spejdergrupperne i Roskilde-området, herunder Jyllinge, Lejre, Karlslunde, Borup, Tune, Ejby, Gundsø, Svogerslev og Roskilde.

De yngste spejdere var på lejren fra lørdag til onsdag, mens de store spejdere fik et par dage mere og sluttede af med den store adventure hike, hvor der var opdigtet en historie om, at de skulle finde en hemmelig formular på en drik fra tempelriddernes tid inden russerne, der ville bruge den som doping ved OL.

Spejderne blev sendt rundt på øen for at løse forskellige opgaver og måtte tilbringe natten mellem torsdag og fredag med at bevæge sig gennem Rø Plantage for at undgå at blive taget til fange af de russiske patruljer.

- Vi sender spejderne ud på sådanne opgaver som denne adventure hike for at lære dem nye færdigheder og styrke samarbejdet i gruppen, og her lærer vi som mennesker bedst, når vi får udfordret vores grænser. Hele turen er som med vores rappelling: Vi sender dem ud over kanten, men vi har altid et sikkerhedsnet klar under dem, siger den ansvarlige for adventure hiken, Allan Munch Mortensen.

Lørdag var der hjemrejse med færgen fra Rønne til Køge, hvor spejderne ankom klokken 22.30. Forinden havde de sørget for, at lejrpladsen ved spejdercenteret på Rømeregård var totalt ryddet for alle efterladenskaber, og alle bålpladser blev dækket med græstørv, der var holdt fugtige i ugens løb.

KFUM-grupperne tager hul på en ny sæson i denne måned

