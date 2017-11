Se billedserie Nicky Thor Sørensen (tv) og Anders Damsgaard Andersen brugte weekenden på at tjekke røgalarmer hos beboerne i Æblehaven og Rønnebærparken i Roskilde. Hvis der ikke var en røgalarm i hjemmet, tilbød de at sætte en op. Foto: Mariann Sofiasdottir

Spejdere og brandkadetter tjekkede røgalarmer

Roskilde - 21. november 2017 Af Mariann Sofiasdottir

Unge brandkadetter og KFUM-spejdere bankede i weekenden på døre i Æblehaven og Rønnebærparken i Roskilde for at tjekke røgalarmer. Hvis ikke beboerne allerede havde en røgalarm i forvejen, så fik de tilbuddet om at få sat en op.

To af de unge mennesker, der brugte deres fritid på at sætte røgalarmer op, var 17-årige Nicky Thor Sørensen, der til dagligt læser til IT-Supporter på Roskilde Tekniske Skole, og 13-årige Anders Damsgaard Andersen, der går i 7. klasse på Østervangsskolen.

- Jeg har været med til at sætte alarmer op før, og det er faktisk en god måde at bruge fritiden på. Og så er det vigtigt og spændende, siger Nicky Thor Sørensen, der er med i ungt beredskab og drømmer om at blive brandmand.

Også Anders Damsgaard Andersen var glad for at stemme døre.

- Beboerne tager godt imod os, når vi banker på. Og så tjekker vi deres røgalarm, hvis de har en, og ellers sætter vi en op for dem. Og det er de faktisk glade for, siger Anders Damsgaard Andersen, der efter weekendens arbejde får et røgalarmsmærke til samlingen på den grønne uniform.

Steen Nielsen på 74 år var en af de beboere, der fik besøg . Og han synes, at besøget var et godt initiativ.

- Jeg har allerede en røgalarm. Men der er da længe siden, jeg har tjekket den. Så det er da udmærket, at den bliver tjekket, siger han.

RøgalarmPatruljen hedder projektet, som er et samarbejde mellem BrandBevægelsen og TrygFonden, som sammen med kommunerne vil sætte fokus på brandsikkerhed. I år er der fokus på at huske at tjekke røgalarmen.