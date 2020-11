Peder Syv Gruppe har i flere år arbejdet på at få en ny spejderhytte og har nu fået kig på den gamle sfo-bygning i Dåstrup. Foto: Anders Ole Olsen

Spejdere har kæmpet for ny hytte i årevis: Løsningen lå lige om hjørnet

Roskilde - 01. november 2020 kl. 16:15 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Man får bare ikke meget spejderhytte for 2,1 millioner kroner. Det er gået op for de spejderledere hos Peder Syv Gruppe, der i flere år har været involveret i arbejdet på at få en ny spejderhytte til gruppen. Spejderne havde forventet, at de skulle indvie deres nye spejderhytte på Engen dette efterår, men projektet har taget mere tid, og undervejs er der opstået et alternativ.

- Kulturen har jo sine bygninger, og skole- og børneudvalget har deres. På et områdemøde før sommerferien var der en, som nævnte, at sfo-bygningen i Dåstrup stod tom, fortæller spejderleder Søren Mogensen og oplyser, at spejderne sendte en delegation af sted for at kigge på bygningen.

Der er kun fem minutters gang til spejderengen på adressen Assendløsevejen 101, som bruges til spejderaktiviteter, og hvor der er bålplads. Selve bygningen er på 342 kvadratmeter, og der er også et større skur.

- Hvis vi bygger nyt, får vi 140-150 reelle kvadratmeter, siger Søren Mogensen og fortæller, at spejderne er klar til at lave et spejderhus i sfo-bygningen.

Kultur- og idrætsudvalget har allerede nikket ja til at gå videre med planerne. Næste punkt er, at byrådet skal sige god for planerne. Derefter skal der byggeansøges og nabohøres, og så skal bygningen ændre status fra dagtilbud til aftentilbud.

Sparer penge Da spejdergruppen blev etableret på Vestergade i 1972, blev der dengang sat en brugt hytte fra Mosede Fort op. Hytten er ved at være slidt, og da den ligger på en privat grund, som Crh Concrete A/S ejer, kan spejderne ikke søge bevillinger til at bygge nyt på den.

Derfor har byrådet sat 2,1 millioner kroner af til at bygge en ny hytte på spejderengen. Hvis Peder Syv Gruppe i stedet flytter ind i sfo-bygningen, forventer forvaltningen, at der skal bruges 700.000 kroner på renovering og lignende. Dertil kommer, at Roskilde Kommune ikke får en indtægt på at sælge bygningen.

- Men den har været til salg længe uden at blive solgt, siger formand for kultur-og Idrætsudvalget, Claus Larsen (S).

Den gamle sfo-bygning i Dåstrup, der har adresse på Bueager 5, har stået tom, siden sfoen flyttede ind på skolen i 2019.

Hurtigt klar til brug En af knasterne ved byggeprojektet har været, at spejderne nogle gange kommer hjem fra lejr med våde telte. De ville derfor gerne have højt til loftet, så teltene kunne komme op og hænge til tørre. I sfo-bygningen betyder de ekstra kvadratmeter, at spejderne kan løse tørringen.

Søren Mogensen nævner, at de blandt andet taler med kommunen om måske at få en toiletbygning på spejderengen, så de små spejdere ikke får problemer. Søren Mogensen fortæller, at sfo-bygningen hurtigt vil kunne være indflytningsklar.

- Der er nogle minimumsting, der skal laves. Vi har også nogle ønsker, så den bliver mere spejderagtig. Det er sådan noget, som at få et halvtag til at stå under, siger Søren Mogensen og fortæller, at hvis det bliver gjort ordentlig, så vil sfo-bygningen dække spejdernes behov også i fremtiden.