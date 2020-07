Sådan så shelteret ud efter branden i maj, men heldigvis dækker forsikringen, så spejderne i Jyllinge Gruppe ikke skal betale for at få bygget et nyt. Foto: De blå spejdere Jyllinge Gruppe

Spejdere får nyt shelter efter brand

Roskilde - 16. juli 2020 kl. 13:55 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da de blå spejdere i Jyllinge Gruppe fandt deres ene shelter brændt i maj, var der tvivl om flere ting. Hvorfor brændte shelteret? Hvor skulle spejderne nu slå lejr i sommerferien? Hvilke penge kunne erstatte det ødelagte shelter? To måneder senere er gruppeleder Helene Robdrup ikke nær så meget i tvivl.

- Forsikringen dækker heldigvis for shelteret, som vi genopbygger til foråret, siger hun.

Det nu brændte shelter blev bygget for to år siden af spejderne selv, men betalt af fondsmidler. Et shelter i den størrelse koster 30-40.000 kroner.

Denne sommer skulle shelteret have været erstatning for de aflyste sommerlejre, så spejderne kunne få lidt lejrliv trods corona. Nu er sommerens aktiviteter aflyst for de blå spejdere og rykket til efteråret. Efteråret bliver travlt for spejderne, og det er også derfor, de venter med genopbygningen til foråret, hvor de desuden får ekstra hjælp.

- Denne gang bygger vi det sammen med de grønne spejdere. Det er dejligt, for vi bruger alle sammen shelteret, siger Helene Robdrup.

Brandvæsenet blev kaldt ud til shelteret lørdag formiddag den 16. maj, hvor de slukkede branden. Hytteformanden opdagede det først mandag morgen og fortalte det videre til spejderne.

Årsagen til branden vides ikke, men en teori er, at nogen lavede bål fredag aften den 15. maj, hvorefter det ikke blev slukket ordentligt. Gløder fra bålet kan være fløjet op på shelteret og have sat branden i gang. Spejderne har forsøgt at forhindre, at et lignende uheld kan ske igen.

- Vi ved ikke, hvem der var skyld i branden, og det synes jeg også er ligegyldigt. Vi går ud fra, det var et uheld, og nu har vi flyttet bålpladsen, så det forhåbentlig ikke sker igen, siger Helene Robdrup.