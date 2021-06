Se billedserie Amfiteateret og skibakken kommer til at ligge centralt i Spejdernes Lejr, som kommer til Hedeland næste sommer. Amfiteatret kan dog ikke rumme de 40.000 spejdere, som i stedet får sceneplads på den anden side af skibakken. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Spejderby skyder op på grænsen af tre kommuner

Roskilde - 10. juni 2021 kl. 13:02 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

En midlertidig kommune med 40.000 mennesker fordelt på tre byer. Sådan bliver Spejdernes Lejr, når den skyder op i Hedeland den sidste uge i juli næste år.

Onsdag var en flok politikere fra Roskilde, Greve og Høje-Taastrup ude for at se nærmere på, hvor og hvordan fem spejderkorps har tænkt sig at bygge lejren op i Hedeland, som er ejet af de tre kommuner.

For en ikke-spejder kan det være svært at gøre sig begreb om, hvilket højdepunkt Spejdernes Lejr er. Men alene omfanget og det, at den indtil videre er sjældnere end OL, siger noget. Lejren har fundet sted to gange før, i 2012 i Holstebro og i 2017 i Sønderborg, men fremover skal der være fire år imellem.

- Det er en meget stor ting. Der er ikke nogen, der siger, at de ikke skal med, siger Morten Lykkeberg, der er frivillig lejrchef sammen med Charlotte Flaskager.

Vartegnet bliver Spejdernes Lejr kommer også til at sætte sit varige aftryk på Hedeland. Ud over at nogle installationer og faciliteter bliver stående til andre formål, vil lejren efterlade sit vartegn.

Spejderne har allerede en idé til vartegnet, der bliver bygget ved skibakken.

- Det er ikke tegnet helt færdigt endnu, så det vil jeg ikke sige noget om, siger Morten Lykkeberg, men det skal symbolisere lejrens tema, »Fælles om fremtiden«.

En hel kommune Lige nu er godt 300 frivillige i gang med at planlægge lejren, men når den er på sit højeste, vil der være omkring 4000 frivillige. Kun en håndfuld medarbejdere i foreningen Spejdernes sekretariat er lønnede.

En af de frivillige nøglepersoner er John Søgaard-Hansen fra Gundsømagle, der er områdechef for lejrens infrastruktur, og sammen med omtrent 1000 frivillige skal han sørge for at bygge lejren op.

- Når vi laver sådan en lejr med 40.000 mennesker, er det lidt ligesom at lave en kommune med tre byer, fortæller John Søgaard-Hansen.

En kuperet by Der kommer for eksempel tre bytorve med alle de nødvendige funktioner lige fra hospital og brandvæsen til supermarked og et »rådhus« til administrationen. De enkelte spejderlejre bliver også inddelt i byer fordelt omkring Hedelands skibakke, der står i centrum af spejderbyen.

Ved de tidligere lejre har spejderne gået efter lokaliteter med meget flad plads, men det har man skelet lidt mindre til denne gang for at lægge mere vægt på naturomgivelserne.

De 40.000 deltagere er anslået ud fra de tidligere lejre, men i princippet kan der komme flere. For de fem spejderkorps tæller omkring 70.000 medlemmer, og der bliver også inviteret tusindvis af udenlandske spejdere.

- Hvis vi bliver flere, får vi problemer med at finde flad plads, siger John Søgaard-Hansen.

Frivillig gejst Når man opbygger en midlertidig by hen over en uge, ligger sammenligningen med Roskilde Festival lige for. Spejderne vedkender sig også en vis inspiration, men der er bestemt også forskel - for eksempel på hvad man giver deltagerne lov til.

- Alle dem der kommer her bærer kniv, og de laver bål. Til gengæld har de utrolig let ved at opføre sig ordentligt og gøre, som der bliver sagt, siger Kristine Clemmensen-Rotne, der er en af to formænd for Spejderne, som repræsenterer de fem spejderkorps bag Spejdernes Lejr.

De nøglefrivillige lægger mange timer ud over deres daglige arbejde i at organisere spejderlejren. Det går igen, at de kan deres kram.

- Meget af det vi laver, laver vi hver dag på vores arbejdsplads. Vi tager bare tørklæde på og får ikke penge for det, siger økonomichef Hanne Friia Kaas.

De i alt 3000-5000 »almindelige« frivillige bliver organiseret af Jesper Dahl. Han har selv været frivillig på Roskilde Festival i 30 år og lader inspirere af festivalens frivilligånd, som han håber at bringe med over i Spejdernes Lejr. Og så er fordelen ved en spejderlejr, at deltagere i høj grad også er med til at løfte de forhåndenværende opgaver.

- Når man skal bruge 100 mand til at grave en rende, så kommer der 100 mand og graver en rende, siger Jesper Dahl.

Mad for millioner På fødevareområdet er der også en vis inspiration fra Roskilde Festival i forhold til at være bæredygtige og mindske madspild.

De køber mad for 15-18 millioner kroner og går efter at lave aftaler med lokale leverandører, som også vil være med til at gøre det billigt for spejderne.

Desuden leder Spejderne efter en fødevareterminal på 1000 kvadratmeter tæt på Hedeland, men når de nu alligevel havde et halvt hundrede kommunefolk på tur, blev de bedt om at se sig om efter et egnet sted.

Transporten skal også være så bæredygtig som mulig, så allerhelst skal spejderne gå eller tage cyklen. Ellers opfordres de til at benytte fællestransport. Denne gang bliver det ikke med DSB, der på grund af et planlagt sporarbejde ikke kører mellem Slagelse og Roskilde i den uge, så i stedet vil der trille hundredvis af busser til Hedeland.

Åben for byen Spejderne skal også ud i området. For eksempel til Greve Marina og på bytur i Roskilde, hvor de skal lave natløb og klatreaktiviteter.

Der skal også komme børn fra de tre kommuner ud til Spejdernes Lejr. Det kan for eksempel være fritidsklubber, der får mulighed for at opleve, hvad Spejdernes Lejr er for noget.

- En spejderlejr er bare en kæmpe by, og man tror ikke sine egne øjne, hvís man ikke har set det før, siger Emma Klostergaard, der er områdechef for aktiviteter.

Hun kommer blandt andet til at fylde scenepladsen, der kommer til at ligge lige op ad pisten på skibakken.

- Vi kan fylde denne her plads op med 40.000 mennesker, der ser lejrbål sammen, starter lejren op sammen og slutter lejren af sammen, siger hun.

