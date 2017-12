Specialpris til nørder

Selv om Roskilde Kommunes Socialøkonomiske Pris i år gik til Sankt Hans Have, kom en af de nominerede alligevel ikke til at gå tomhændede derfra.

Juryen besluttede nemlig at uddele en specialpris til Morten Søndergaard og teamet bag Nørdmarked, der er gået fra at være en stand på et enkelt loppemarked til at være et frivillignetværk med store markeder i både Roskilde og København.