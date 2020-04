Se billedserie Roskilde Museum og Romus ni andre besøgssteder står tomme. En ny spareplan til 3,2 millioner kroner kalkulerer med, at det kommer til at vare i tre måneder, og at det vil tage yderligere tre måneder at komme tilbage i gear. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Spareplan skal få Romu gennem krisen

Roskilde - 01. april 2020 kl. 14:37 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En omfattende spareplan på 3,2 millioner kroner bliver nu gennemført i Romu.

Ingen hjælpepakker har vist sig at kunne bruges for museumsorganisationen ROMU, som derfor har taget konsekvensen med opbakning fra tillidsfolk og samarbejdsudvalg.

Romu indfører stop for nye ansættelser, og flere projektstillinger forlænges ikke, når de udløber. De ansatte i den kommercielle afdeling går ned i tid og ned i løn i april og maj efter reglerne om »arbejdsfordeling«. Al efteruddannelse, kurser, rejser og omkring 20 andre budgetposter er fjernet for resten af året.

Samlet set omfatter spareplanen omkring ni årsværk i organisationen, der hidtil har beskæftiget knap 60 årsværk. Men det er lykkedes med frivillige aftaler at gennemføre planen uden at afskedige en eneste af de faste fuldtidsansatte.

Det bør række Kan Romu så »nøjes« med spareplanen til 3,2 millioner kroner? Det regner museumsdirektøren med, selvom intet selvfølgelig er helt sikkert.

- Vi har tilladt os at vurdere, at krisen vil betyde, at vi i praksis skal være lukket i tre måneder, enten fordi myndighederne beder os om det, eller fordi der simpelthen ikke kommer nogen. Derudover regner vi med at køre tre måneder på halv kraft. Det vil sige, at vi har lagt en plan frem til slutningen af september, hvorefter vi regner med, at Danmark vil være åbent igen. Det er et mellemscenarie, som hverken er for optimistisk eller for pessimistisk, siger Morten Thomsen Højsgaard, der selv leverer 10 arbejdsdage uden løn i de kommende måneder.

Egentlig regner Romu med at mangle 3,7 millioner kroner, svarende til næsten 10 procent af årets budget på 38,5 milloner kroner.

Derfor mangler museumskoncernen stadig at finde en halv million kroner. Dem tror Morten Thomsen Højsgaard, det vil lykkes at hente. Blandt andet via den netbutik, Romu lancerer efter påske, og gennem nye projekter med at lave digitalt museum, som museet håber at finde fondsstøtte til.

Romu-direktør Morten Thomsen Højsgaard

er imponeret over, hvordan medarbejderne

har reageret på den situation, museums-

organisation står i nu.

Foto: Jørgen C. Jørgensen



Hård uvished For museumsdirektøren er noget af det væsentligste, at Romus ansatte nu ved, hvad de har at forholde sig til det næste halve år, indtil alt forhåbenligt kan vende tilbage til den normale gænge.

- For mig som chef har det været vigtigt at være åben om alvoren, men også at sikre arbejdsro, for det er ualmindelig psykisk hårdt for medarbejderne at gå så lang tid uden at vide, hvad der nu sker, siger han.

- Hvis vi er tilbage ved normalen om et halvt år, så består museet og kan gøre det, vi skal, og så skal Roskilde, Lejre og Frederikssunds kommuner heller ikke betale ekstra til Romu. Så kan vi fortsætte, som vi hele tiden har gjort, og det håber vi bare, borgerne vil kvittere for og møde op, som de hele tiden har gjort, fortsætter Morten Thomsen Højsgaard.

Arbejder videre på trods Han sætter stor pris på den opbakning og samarbejdsvilje, der har været fra ansatte, tillidsfolk og HK Roskilde, hvis medlemmer er blevet ramt på lønnen.

- Det har været meget stærkt at opleve, hvordan folk her virkelig har stået solidarisk sammen ved gå ned i tid og løn for at undgå afskedigelser. Mange af de kolleger, som jeg repræsenter, kan ikke udfylde deres rolle lige nu, hvor museet er lukket, men det er medarbejdere, som Romu får ekstra meget brug for, når krisen er overstået, udtaler HK'ernes tillidsrepræsentant Majbritt Hansen i en pressemeddelelse fra Romu.

Morten Thomsen Højsgaard nævner også de projektansatte, som havde håbet på at arbejde sig til en fast stilling, men nu må se det håb fordufte med spareplanen.

- Det er helt forfærdeligt at være vidne til, men samtidig er det fantastisk at opleve dem arbejde videre nu og hjælpe Romu gennem en hård tid. Jeg er dybt imponeret og lettet over de medarbejdere, må jeg sige, lyder det fra direktøren, der håber, at viljen til at hjælpe hinanden gennem en hård tid vil sætte et varigt eftertryk på museet.

- Det sammenhold tror jeg, vi kan bygge på fremover - at vi på en mærkelig måde er kommet tættere, selvom vi har holdt afstand.

