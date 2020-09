Bent Jørgensen havde som udgangspunkt, at voksenhandicapområdet skulle skånes for besparelser det kommende år. Sådan gik det ikke ved budgetforhandlinger, sånu skal der skæres seks millioner kroner. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Sparegrønthøster kører også over presset specialområde

Roskilde - 04. september 2020 kl. 12:12 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks millioner kroner skal voksenspecialområdet i Roskilde spare næste år for at løfte deres del af den samlede besparelse på 55 millioner, et bredt flertal i byrådet er enige om for at forbedre kommunens likviditet.

De fleste besparelser gør ondt et eller andet sted. For eksempel skal skolerne spare 13 millioner kroner. Voksenspecialområdet stikker alligevel ud, fordi budgetterne de seneste år slet ikke har stået mål med det stigende antal borgere med behov for botilbud.

Derfor så byrødderne sidste år hinanden i øjene og blev enige om, at det ikke hang sammen, så området fik tilført 35 millioner kroner i år og 30 millioner kroner ekstra de følgende år.

Alligevel kan budgettet stadig ikke holde trit med udgifterne.I år forventes et merforbrug på 12-13 millioner kroner (plus tre-fire millioner i coronaudgifter).

Tiltag slår igennem Det underskud skal indhentes næste år, så hvordan skal det lade sig gøre at kradse yderligere seks millioner kroner ind i besparelser?

- Det er et rigtig godt spørgsmål. Mit udgangspunkt var, at det område skulle friholdes (for besparelser, red.), men det lykkedes ikke. Derfor er udgangspunktet som nu, og det står vi selvfølgelig bag, men det vil lægge ekstra udfordringer til det underskud i 2020 på 12-15 millioner kroner. Jeg har en forventning om, at nogle af de tiltag, der er blevet iværksat, men af forskellige årsager ikke er slået igennem endnu, vil slå igennem i 2021, så budgettet holder, og vi når den mindre besparelse, der er lagt ind i budgettet. Om det vil lykkes, kan jeg ikke sige, men jeg kan sige, at der er positive takter, som gør, at vi kan hente midler, uden det går ud over den kvalitet, vi tilbyder borgerne, siger Bent Jørgensen (V), formand for kommunens beskæftigelses- og socialudvalg.

De tiltag, der kan hive besparelser i land på specialområdet, er blandt andet færdiggørelsen af Hyrdehøj Plejecenter, som er blevet udskudt af en konkurs. Her bliver der også pladser til ældre handicappede, så der tage borgere ud af andre og dyrere specialtilbuddet. Lige sådan kan der andre steder flyttes borgere fra dyre eksterne pladser til kommunens egne tilbud.

Intet er sikkert Samlet set ser Bent Jørgensen fortrøstningsfuldt på at enderne til at mødes, så der kan hentes besparelser uden at rende ind i nye underskud eller dårligere service. Ikke at det bliver nemt.

- Jeg kan ikke garantere, at vi går i nul. Jeg kan bare se, at der er parametre, der trods alt peger i en positiv retning, siger Bent Jørgensen.

Han begrunder også sin optimisme med, at forøgelsen af budgettet betyder, at voksenspecialområdet i Roskilde nu ligger på niveau med sammenlignelige kommuner. Før lå det betydeligt under andre kommuners, og derfor kan det heller ikke undre, at pengene ikke slog til.

Igen er det ikke ensbetydende med, at forhåbningerne holder stik.

- Der kan komme borgere, som skal have et behandlingstilbud til en eller halvanden million, som vi skal levere. Det kan selvfølgelig vælte et budget, og det er den usikkerhed, vi hele tiden arbejder med, tilføjer udvalgsformanden.