Se billedserie Det politiske flertal har valgt at bruge 2,5 millioner kroner sat af til flytning af Roskilde Kulturskole til andre projekter. Det skuffer naturligvis formand for Kulturskolen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Spare 2,5 mio: Kulturskole-projekt skæres

Roskilde - 04. marts 2020 kl. 06:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der ligger et vedtaget projekt, som skal flytte Roskilde Kulturskole ind fra deres nuværende pavilloner til Jyllinge Skole. Samtidig skulle der laves en ny hovedindgang til Jyllinge Skole og Kulturskolen.

Men det bliver muligvis slet ikke til noget, efter at partierne bag 2020-budgettet har meldt ud, at der ville blive skåret 2,5 millioner kroner i kulturskolens flytning.

Meddelelsen kom som en sidebemærkning i en pressemeddelelse om, at der var fundet flere penge til at sikre Nordskolens økonomi, og at der var fundet 2,5 millioner kroner til at lave sikre skoleveje i Viby/Daastrup - noget der blev presserende med sammenlægningen af de to skoler i byen i syd.

Formand for kulturskolen Nijs Jan Duijm er ikke begejstret.

- Der lå et vedtaget projekt. Det er svært for mig at se, at vi kan sætte gang i projektet, når der er skåret så meget i det. Men jeg ved intet om, hvad det er, partierne pludselig mener kan undværes, siger Nijs Jan Duijm.

Projektet, der var vedtaget, koster 22 millioner kroner: Fem millioner kroner var saftsat til flytningen i år, og yderligere 17 millioner kroner i 2022.

- Vi skal holde møde med forvaltningen i denne og næste uge, så må vi jo se, om vi kan finde en forklaring på spareiveren. Lige nu kan jeg blot konstatere, at vi tabte igen, for vi har nu en del gange prøvet at stå forrest til at få skabt godt rammer for vores mange medlemmer, og lige ved målstrengen oplever vi så, at vi igen er nummer to, siger formanden.

Duijm frygter, at det er den nye indgang, som skæres helt væk.

- Så bliver vi »bare« flyttet ind i blok 4, hvor vi bliver gemt helt væk. Man kan jo ikke spare to en halv millioner kroner på noget, uden at det kan ses og mærkes, siger han.

I sidste uge forsøgte formand for kulturudvalget, Claus Larsen (S), at forsvare beslutningen på byrådsmødet efter spørgsmål fra blandt andre Venstres Evan Lynnerup.

Claus Larsen sagde:

- Kulturskolen er flyttet ind i blok 4. Det er der brugt 2,5 millioner kroner på. Så er der 2,5 millioner kroner tilbage. Kulturskolen mangler absolut ikke noget, sagde han.

Til DAGBLADET uddyber han det synspunkt.

- Der er ikke sparet. Der var sat fem millioner kroner af til at rykke Kulturskolen ind i blok 4. Det er jeg blevet oplyst om, kun har koster 2,5 millioner kroner, så der har altså ikke været brug for de 2,5 millioner, vi nu disponerer anderledes for og ergo er der ikke sket en besparelse, siger han.