Spærret i 30 minutter: Personbil kørt op bag i lastbil

Til at begynde med blev der rapporteret om fastklemte, det blev siden ændret til teknisk fastklemte, som er en betegnelse som dækker over, at redningsfolkene muligvis skal til at klippe en bil i stykker for at kunne få en person ud uden at personen bevæger sin ryg og nakke, hvilket kan forværre en eventuel skade.