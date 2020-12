Der er foret med gode bøger på forlaget i Ringstedgade 28. Det lille forlag har levet godt de senere år, og er derfor kommet gennem et svært år uden brug af hjælpepakker.

Spændende bøger til svære tider

- Det er de bedste læseoplevelser, man får fra dette forlag, siger en kvinde, da hun skridter ud fra Roskilde Bogcafé i Ringstedgade 28 med en stak bøger under armen.

Forlaget Batzer & Co har en begejstret skare af læsere med forkærlighed for helt særlige læseoplevelser, som man ikke kan finde på tilbud i Føtex. Ikke desto mindre har også en forlagsvirksomhed med ekspertise i oversat kvalitetslitteratur haft sine udfordringer i 2020. For coronakrisen kradser også i Ringstedgade.