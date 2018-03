Send til din ven. X Artiklen: Spadestik til 12 mio. - Beboere raser over, at kommune har snydt dem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spadestik til 12 mio. - Beboere raser over, at kommune har snydt dem

Roskilde - 19. marts 2018 kl. 13:29 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Roskilde Kommune tirsdag aften tager første spadestik på den kommende omfartsvej rundt om Tjæreby mellem Roskilde og Køge, så er projektet ændret så meget, at det ikke overholder lokalplan 651, som blev vedtaget i januar måned 2017. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

I lokalplanen står der: »I projektet indgår også, at Tjærebyvej lukkes for biltrafik ved Køgevej. Således skal biltrafik til og fra Tjæreby fremover køre via omfartsvejen, mens cyklister og gående stadig vil kunne komme til Køgevej via Tjærebyvej«.

I invitationen til spadestikket står der, at når omfartsvejen er færdig »bliver Tjærebyvej lukket for gennemkørende lastbiler ved Køgevej«.

Den lukning viser sig nu at være et skilt, således at dem, der ønsker at køre ind gennem Tjæreby, fortsat har mulighed for det.

I Tjæreby er medlem af landsbyrådets bestyrelse Michael Dupont mildest talt rystet over, hvordan løsningen er gået fra en lukning til, at et skilt skal klare ærterne.

- Det er mere end fair at sige, at vi føler os snydt. Hvordan kan kommunen vedtage en lokalplan og så bare blæse på, hvad der står i den? Det kan vi andre da ikke, siger Michael Dupont.

I bestemmelserne til lokalplanen står der i øvrigt intet om lukning af Tjærebyvej.

