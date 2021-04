Sov godt: Nye faciliteter i Salvadparken

Faciliteterne i Salvadparken har fået en opgradering. Blandt andet er shelteret blev lukket lidt, så der kommer knapt så meget vind ind i det.

Roskilde - 14. april 2021 kl. 19:28

Med en stigende mængde gæster i naturen i disse coronatider, så passer det rigtig fint, at et at »stoppestederne« langs med Roskilde Fjord har fået en makeover.

Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune har i samarbejde opgraderet shelterpladsen i Salvadparken ved Gerdrup med nye faciliteter og et renoveret shelter.

På shelterpladsen ligger to sheltre med god afstand, bålpladser, naturlegeplads, muldtoilet, masser af græs til leg og nem adgang til Roskilde Fjord. Det ene shelter er helt nyt og det andet shelter er nu blevet renoveret.

Derudover har begge shelters fået en lævæg eller stormkabine, der skal gøre opholdet mere behageligt i blæsevejr, og der er installeret en bagagelue - som også kan bruges til ind- og udgang for børnene.

Af nye faciliteter i shelterne er der kommet tebord og kogegrejskasse samt hylder og kroge, der gør indretningen sjovere og mere praktisk.

- Vi håber, at det her vil gøre shelterne mere attraktive og give endnu flere en god oplevelse på deres tur til Salvadparken. Det er et meget vindudsat sted, så nu kan man sove lidt mere i læ for elementerne, siger Mikkel Eeg fra nationalparken.

Sheltrene kan bookes via hjemmesiden www.friluftsguiden.dk, hvis man vil være sikker på, at der er plads. Det er også tilladt at sætte telt op på pladsen. Det ene shelter er handicapvenligt med kørestolsadgang. og skinne i loftet til en løftebøjle.