Soundbokse blev taget af politiet

To af tilfældene var fra Musicon fredag aften, hvor politiet klokken 23 fik anmeldelse om høj musik til ulempe for de omkringboende. Politiet fandt en gruppe unge mennesker, der blev vejledt om at skrue ned, og at politiet ved fornyet anmeldelse kunne tage musikanlæggene i bevaring til senere udlevering for at genoprette ro og orden på stedet.