Sortering af plastik nærmer sig din skraldespand

Roskilde - 18. juni 2019 kl. 17:53 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Papir og karton i en, glas i en anden og metal i en tredje. Og husk så lige de gule bio-poser til madaffaldet.

Inden længe kan der komme yderligere en ting, borgerne i Roskilde skal huske på hjemme ved køkkenvasken.

Der ses nemlig fra politisk hold nu seriøst på at få plastik sorteret fra. Det vil formentlig betyde, at den spand, borgerne i dag har til papir og karton, vil blive en todelt spand, lige som de to andre spande parcelhusejerne har i dag. Det kan dit lokale dagblad, DAGBLADET Roskilde berette.

- Plastik er en svær og dyr fraktion at pille fra i affaldet, men vi skal den vej, og derfor sætter vi nu gang i at se, om det kan lade sig gøre, siger formand for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui (S).

Det er forvaltningens vurdering, at det i dag er væsentlig mere ligetil at sortere plastikken fra, og genanvendelsen er højere, end den var for fire år side, hvor byrådet besluttede ikke at sortere plastik fra.

Der kommer dog til at gå en rum tid, før plastsorteringen vil være på plads. Der vil typisk gå et år, fra beslutningen om at sortere plast bliver taget, til ordningen rulles ud, og forvaltningen anbefaler ikke, at ordningen rulles ud i vinterperioden.

Hos klima og miljøudvalgets næstformand Karsten Lorentzen (DF) lyder der positive toner over for sortering af plast.

- Det her er et fornuftigt, lavpraktisk klima- og miljøtiltag. Vi håber i Dansk Folkeparti, at det bliver en del af borgernes hverdag, siger han

