Politikerne har lagt sig fast på hvilke affaldsbeholdere, borgerne skal have, når de skal til at sortere i 10 fraktioner. Foto: Lars Kimer

Sortering: Disse affaldsspande kommer til at stå i indkørslen

Nu kan du begynde at gøre klar igen. For med en udvidelse af antallet af fraktioner, du skal sortere i hjemme hos dig selv, bliver der igen lavet om.

Spand med fire rum For at starte med det, som er lettest, så forbliver spandene til mad/rest og til glas/metal uændrede.

Den bliver for det første på 370 liter og med fire rum. Et rum til plast, et til karton, et til pap og et til fødevarekartoner/papir. Denne beholder tømmes hver tredje uge.