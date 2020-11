Cirka halvdelen af parkeringspladserne på Sortebrødre Plads forsvinder om kort tid, når arbejdet med at udstykke pladsen til boligbyggeri og en ny forbindelsesvej til parkeringshuset går i gang. Bilisterne skal i stedet for benytte parkeringshuset.

Sortebrødre Plads under forvandling

Vejen, der kommer til at gå fra Dronning Margrethes Vej til parkeringshuset bliver indrettet med parrallel-parkering i den ene side og med fortov og gadelys i den modsatte. Under vejen kommer der til at ligge et regnvandsbassin og regnvandsledninger.