Sort taxichauffør får bøde på 60.000 kr.

Roskilde - 16. oktober 2020

En af de sidste tilbageværende straffesager, der stammer fra Roskilde Festival, er blevet afgjort. Den drejede sig om en af de pirattaxier, der trawler efter festivalgæster, som de kan give et sort lift.

Den dag, festivalen åbnede i 2019, holdt en 45-årig mand i sin hvide Chevrolet Cruze, der kun er indregistreret til privatkørsel, i på taxiholdepladsen i Jernbanegade og prøvede at shanghaje kunder. Han prajede festivalgæster og prøvede at overtale dem til at hoppe ind i bilen. Det så de rigtige taxichauffører, der holdt i køen, og en af dem påtalte det.

En halv time senere blev han standset af en motorcykelbetjent på Køgevej få hundrede meter fra stationen. På det tidspunkt havde den 45-årige en passager med, som havde betalt 250 kroner for at blive kørt til Dyrskuepladsen.

Først var passageren gået ud på bagsiden af stationen, men køen til bussen var lang, og den 45-årige var insisterende, og så var det endt med, at festivalgæsten alligevel hoppede i pirattaxien, selv om han først sagde nej tak.

"Nød det dejlige vejr" I retten havde den 45-årige, som er fra Høje-Taastrup, en helt anden forklaring. Han havde aldrig kørt sort taxi, bedyrede han.

I virkeligheden var han på vej i banken for at hæve penge til en ferie til Tyrkiet, men fordi han har mange familiemedlemmer, der kører taxi, var han kørt omkring stationen for at kigge efter kunder til dem.

Og han havde bestemt ikke forsøgt at hverve kunder. Han var kun steget ud af bilen for at nyde det dejlige solskinsvejr, da vildfremmede taxichauffører pludselig kom og anklagede ham for at gøre noget ulovligt. Sagde han.

Vennetjenester At han var blevet taget på fersk gerning, gjorde tilsyneladende heller ikke noget stort indtryk på ham. Han forsøgte ufortrødent at tale sig ud af det, han havde rodet sig ind i:

Den passager, han havde med, havde ikke betalt noget for turen, og det var heller ikke meningen, at han skulle gøre det, forsikrede den 45-årige.

Ifølge den 45-årige var de heller ikke på vej til festivalen, da bilen blev standset. Passageren var bare en mand, som havde spurgt ham om vej til motorvejen, og helt tilfældigt var det akkurat dér, den 45-årige også selv skulle hen, og så havde han tilbudt den fremmede, at han kunne køre med, som en ren og skær vennetjeneste.

Den slags lift har han givet flere gange, sagde han, blandt andet til en somalier, som han kørte til Sct. Hans kvit og frit, og den 45-årige var ikke tilfreds med, at politiet sådan kom og blandede sig i hans sociale liv, når de ville bestemme, hvem han skulle køre med.

Selvopofrende Selv om den 45-årige således tegnede et billede af sig selv om en selvopofrende mønstertrafikant af den slags, der er alt for få af, lykkedes det ikke at overbevise nogen.

Der var vidneforklaringer både fra festivalgæsten, der var passager i pirattaxien, da den blev stoppet, og fra folk, der havde afvist ham og havde taget en rigtig taxi i stedet, så den 45-årige stod meget alene med sin udlægning af tingene.

Derfor blev han kendt skyldig i overtrædelse af taxiloven ikke én, men to gange.

Loven strammet Og det blev dyrt. Ved den seneste revision af loven i 2017 blev bødeniveauet hævet, så det svarer til niveauet for bus- og godstransport.

Der er tre takster for henholdsvis mindre alvorlige overtrædelser, alvorlige overtrædelser og meget alvorlige overtrædelser, og erhvervsmæssig persontransport uden tilladelse betragtes som en meget alvorlig overtrædelse, som hver gang straffes med en bøde på 35.000 kroner.

For to overtrædelser kunne den 45-årige derfor forvente en bøde på 70.000 kroner, men retten gav en smule rabat og nøjedes med at idømme ham en bøde på 60.000 kroner.

