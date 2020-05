Måske må børnene ikke sidde på ryggen af hinanden i år, men de får lov til at komme på Pulsskolen, som har bevægelse og kammeratskab som omdrejningspunkt. Foto: Pulsskolen

Send til din ven. X Artiklen: Sommeren er reddet: Ferieaktiviteter bliver alligevel til noget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommeren er reddet: Ferieaktiviteter bliver alligevel til noget

Roskilde - 23. maj 2020 kl. 14:07 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodbold, gymnastik, madlavning og leg. Skolernes sommerferie er som regel spækket med sommerskoler, der byder på idræt og aktiviteter for børn og unge. Sådan bliver det heldigvis også i år. Flere sommerskoler og aktiviteter kan blive afholdt på trods af omstændighederne. Nogle må dog aflyse.

Læs også: Ingen madskoler i sommerferien

Pulsskolen er et omrejsende sommerkursus, der rammer Roskilde i uge 31 - også i år.

- Vi er glade for, at sommeren er reddet, siger Nikolaj Bonde, der står for Pulsskolen.

Han glæder sig over, at de igen i år kan byde byens børn og unge ind til en uges forskelligartet aktivitet. Pulsskolen er nemlig henvendt til dem, der kan lide at få pulsen op, men gerne vil dyrke en ny sport hver dag.

- Børnene bliver præsenteret for forskellige sportsgrene, og de ved ikke på forhånd hvilke. De dukker bare op og bliver overraskede, siger Nikolaj Bonde.

At det er uvist er ret belejligt netop i år, hvor corona påvirker, hvordan vi kan være sammen.

Så normalt som muligt Ungerne på Pulsskolen skal som altid gennem ni forskellige sportsgrene, men hvilke vides endnu ikke. Det finder de ud af hen ad vejen. Det kommer an på, hvilke retningslinjer der er i uge 31, når Pulsskolen kommer til Roskilde. Det er mere sandsynligt, at der skal spilles volleyball og floorball, end der skal dyrkes karate og anden kontaktsport. Intet er dog sikkert endnu.

- Vi prøver at holde det så normalt, som muligt. Der skal nok komme nye regler, siger Nikolaj Bonde.

De nuværende regler holder antallet af børn på hvert hold på 10. Normalt mødes 10 jævnaldrende børn på Pulsskolen. Derfor er der kun åbent for 150 tilmeldinger, hvor der normalt er 200 deltagere i Roskilde.

Hvad med Sjov Ferie? Hos Roskilde Kommunes sommerferieaktiviteter Sjov Ferie planlægger man lige nu sommeren som vanligt. Der er blandt andet hestehygge og kreative værksteder på programmet, men det vides endnu ikke, om hele programmet kan gennemføres. Sjov Ferie er midt i en proces og planlægger alt, så det kan gennemføres. De får nemlig først klar besked om forholdene den 8. juni, hvor sommerens aktiviteter løber af stablen tre uger efter.

- Vi satser på, at der kommer til at ske en masse fine ting, men måske ikke så mange, som der plejer, siger koordinator Charlotte Holm Juul.

Ingen mad og intet gøgl Samtidig med at Pulsskolen prøver kræfter med forskellige sportsgrene, afholder både DBU og DGI fodboldskoler. De kan også, med et par restriktioner, gennemføre de populære sommerskoler.

Der er desværre også ferieaktiviteter, der er mindre heldige, og som ikke kan gennemføres. 4Hs madskole på Hedegårdenes Skole skulle have været fyldt med madglade børn i uge 28, men i år er madlavningskurset aflyst over hele landet. Der bliver heller intet gøgleri, dans eller drama for de børn, der havde meldt sig til Kreativ Sommerskole.

Der er fortsat pladser på Pulsskolen og fodboldskolerne, mens der endnu ikke er åbnet for tilmeldingerne til Sjov Ferie.

relaterede artikler

Få feriepulsen op! 04. august 2016 kl. 15:46