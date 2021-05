Kulturcosmos og Viby Bibliotek går efter at lave en folkefest i juni. Billedet her er fra den seneste folkefest, der blev holdt i 2019. Foto: Britt Nielsen

Sommeren er ikke helt aflyst: Her satser de på at holde folkefest

Roskilde - 12. maj 2021 kl. 18:17 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

2020 blev de store og mange aflysningers år, og det gjaldt også den relativt nye Folkefest i Viby. Sidste års fokus skulle have været på leg, men det kunne som så meget andet ikke blive til noget. I år skal det dog være anderledes, sådan skriver Caroline Stokholm Clemmensen, som er daglig leder hos Kulturcosmos i en pressemeddelelse.

Umiddelbart kan det virke håbløst at holde en folkefest. Indtil videre er der stadig restriktioner, byens kerne er en byggeplads, og både Kulturcosmos og Viby Bibliotek er midt i den store proces, som det altid er at flytte sammen. Men det er netop frustrationerne over sidste år, der giver ihærdigheden, som siger, at det skal lykkes i år.

Men hvordan kan arrangørerne være så sikre på, at årets folkefest bliver til noget? Det kan de være, fordi de planlægger to typer fest, alt efter restriktionerne når de når til den 11. og 12. juni. Og selvfølgelig også ved at neddrosle forventningerne. Mantraet er, at det er vigtigere, at der sker noget end ingenting, lyder det fra Caroline Stokholm Clemmensen.

Leg og kreativitet Folkefesten i Viby er stadig for dem, der hellere vil være deltagere end tilskuere. Det giver noget ganske særligt til sammenholdet og selvværdet at være med til at skabe eller lege sammen, og nu er det brug for det mere end nogensinde. De legende elementer bliver også understøttet af de kreative, da Folkefesten får følgeskab af KulturCosmos' Kunstnerkoloni, der ellers normalt finder sted i skolernes sommerferie.

Helt konkret kan man fx lave vilde LEGO-konstruktioner, når Hannes Klodseri kommer med bunker af sorteret LEGO. Man kan udtrykke sig med pensler, kridt og ord, lege gamle lege eller bare slappe af og riste skumfiduser ved bålet.

Projekthovedpine og viljepiller Det er klart, at det er enhver planlæggers mareridt at skulle dobbeltplanlægge frem til sidste øjeblik, men arrangørgruppen, som består af Roskilde Kommune, Viby Bibliotek og KulturCosmos, kurerer den hovedpine med viljepiller. Det skal simpelthen lykkes, uanset hvilke begrænsninger, der måtte komme. Så kan der næste år være den helt store folkefest, når verden forhåbentligt er friere, og det nye store Cosmos kan lægge rammer til løjerne.

Husk, at arrangørerne overholder gældende Corona-krav og se det konkrete program på www.kulturcosmos.dk, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 11 og 12. juni.

