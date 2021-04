Sommerballetten vender tilbage

Fra 2009 til 2014 var det et fast indslag, at Den kongelige Ballet hver sommer lagde vejen forbi Folkeparken i Roskilde som en del af sin »Kongelig sommerballet«-turné. Det plejede at samle tusindvis af mennesker i amfiteateret i parken og gjorde dermed fordommen om, at ballet kun er for de få, til skamme.