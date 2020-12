Som at komme hjem

- Jeg er virkelig glad for bøger, men jeg trængte til noget andet. Så da min mor døde meget pludseligt, satte det for alvor nogle tanker i gang, fortæller behandleren.

Springet ud i et helt andet arbejdsliv betyder dels at hun kan arbejde hjemmefra, dels at hun nu meget mere direkte kan gøre en forskel for sine medmennesker.