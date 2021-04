Solveig har haft 100 gode år

Solveig sluttede skolen i 1935, da hun blev konfirmeret. Derefter kom hun ud at tjene som stuepige, kokkepige og husbestyrerinde. 'Hun var godt udlært, da hun skulle giftes' som hendes far sagde.

I denne periode var de med til at stifte haveforeningen Hvilen, som ligger mellem jernbanen og motorvejen øst for Roskilde. Her var Solveig i mange år meget aktiv og havde en af de flotteste have i hele foreningen.