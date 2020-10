Branden på Solum har indtil videre strakt sig over 25 døgn. Når den er blevet så langvarig, skyldes det blandt andet, at affaldsbjergene på Solum var langt større end tilladt. Foto: Daniel Trondholm

Solums affaldsbjerge er dobbelt så høje som tilladt

Ifølge lokalplanen må oplaget højst være seks meter højt, men det bjerg, som nu brænder på 25. døgn, var omkring 12 meter. Det blev kommunen gjort opmærksom på i sommerferien, hvorpå Solum søgte dispensation - en ansøgning, som er blevet trukket tilbage, efter at branden brød ud. I stedet har kommunen udstedt påbud om, at oplagshøjderne skal overholdes for samtlige bunker, som hver og en efter kommunens opfattelse er for høje.

