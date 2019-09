Se billedserie Lugten fra Solum har været fæl de seneste dage. Virksomheden vender »kompostbunkerne,« og det lugter kvalmt. For at forhindre, at naboerne generes af stanken, bliver kompostbunkerne lige nu dækket af en dyne af færdig kompost, som holder på lugten. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Solum om stanken over Roskilde: Vi har lært af dette års udfordringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solum om stanken over Roskilde: Vi har lært af dette års udfordringer

Roskilde - 24. september 2019 kl. 14:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bunkerne af kompost tårner sig op hos Solum, virksomheden på Vestre Hedevej, som lever af at omdanne park- og haveaffald til kompost. Mellem bunkerne går direktør Christin Christensen og driftschef Martin Steendahl. De to er på en opgave, efter at virksomheden i weekenden - igen - fik sig en masse sure naboer så langt væk som Himmelev og Roskilde by. Lugten - de fleste vil nok kalde det stanken - fra Solum var massiv, og mandag og tirsdag fortsatte lugtgenerne, dog i formindsket styrke. De lugtgener har gjort Solum til byens suverænt mest omtalte virksomhed de seneste dage, hvor folk, når de har mødtes, har talt om, hvor længe de mon skal leve med stanken.

- Vi må lægge os fladt ned. Lugten var vores. Vi vender jo kompostbunkerne, og den proces kan lugte, specielt, hvis ikke det bliver gjort i tide. Jo længere komposten får lov at ligge, jo mere vil det lugte, når den bliver vendt. Vendingen skal til for at optimere processen, siger direktør Christian Christensen. I fagsproget kaldes vendingen af komposten at stikke om.

Han fortæller, at de sidste to somre har drillet virksomheden, og derfor har de i år prøvet at rykke vendingen af komposten væk fra de gode sommerdage for at genere mindst muligt. Det ramlede så sammen med de bedste sensommerdage i weekenden, hvor vejret i dén grad var til imødekommende for alle, der var udendørs.

- Det var virkelig drønærgerligt. Havde vi vidst, at det blev så godt vejr i weekenden, så havde vi ikke vendt bunker i fredags. Så havde vi - lige som flere landmænd nu gør - taget bestik af situationen og prøvet at tilpasse os vores naboer, siger han.

- Vi prøver at stikke om, når vinden er den rigtige, og for os er det, når vinden er i vest, væk fra Vindinge, væk fra Roskilde, væk fra Trekroner og ud over Hedeland, siger Christian Christensen.

Investeret syv millioner

Solum vil rigtig gerne kunne stikke mest muligt om på de dage der er mest gunstige. Derfor har virksomheden investeret syv millioner kroner i nye maskiner, en ny knuser og en ny gravmaskine. Desværre har der været lang leveringstid på gravmaskinen, så den kommer først til november.

- Vi har lavet de investeringer, så vi kan speede processen op, så vi kan holde tempo i vores arbejdsproces.

Med en optimeret proces håber vi på ikke at komme i samme situation til næste år, som vi er havnet i i år, siger Christian Christensen og fortsætter;

- Vi skulle have stukket om i sommer, men vi ville ikke gøre det med dårlige vindretninger, når folk havde fri. Det bider os i halen nu.

Efter årets erfaringer vil Solum påbegynde vendingen af de nye bunker noget tidligere på året og tidligere i processen.

- Vi vil sikre, at lugtgenerne mindskes ved at vende tidligere, hvor komposteringsprocessen er knap så langt, siger direktøren.

Dyne på

Samtidig er Solum begyndt på at dække den kompost, som bliver vendt første gang, til med 20-30 centimeter af de færdiglavede kompost.

- Den færdige kompost lugter ikke meget mere end jord. Vi ved, at den dyne, vi lægger oven på det nye kompost, holder på lugten, siger Christian Christensen.

Tildækningen er et fordyrende element i processen, så selv om virksomheden benytter sig af metoden lige nu, er det usikkert, om det også bliver tilfældet igen til næste år.

- Vi håber jo netop på ikke at stå i den her situation til næste år. Gør vi ikke det - og det forventer jeg, at vi ikke gør - så vil det ikke blive nødvendigt at pakke den nye kompost ind, siger direktøren.

Solum laver cirka 250.000 ton vækstmedier om året. Det bliver blandt andet brugt på golf- og fodboldbaner, men også i ridehaller og til plantning af store træer.

Direktøren understreger, at der ikke er nogen grund til at frygte, at lugten er sundhedsskadelig.

- Vil tilsætter ikke noget. Det er simpelthen bare lugten af biologisk affald, som komposterer, siger han.

Solums miljøgodkendelse slår fast, at virksomheden ikke må være til væsentlig lugtgene for virksomhedens naboer.

Hvis du vil støtte god lokaljournalistik som dette, så anbefaler vi naturligvis et abonnement på DAGBLADET Roskilde, så du får adgang til alle vores gode lokale historier. Abonnementet kan du købe her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy

relaterede artikler

Stank over byen: Sødlig stank ødelagde weekenden for mange 23. september 2019 kl. 13:03

Solum får 10 dage til at komme med løsninger 05. september 2019 kl. 14:08

Jordvirksomhed politianmeldt igen: De støvede alt for meget 06. november 2018 kl. 12:49