Der gøres endnu et forsøg på at reducere lugtgenerne fra Solum. Foto: Lars Kimer

Solum får lov at fortsætte

Forvaltningen har i februar præsenteret Solum for et udkast til nyt påbud. Det sker efter, at kommunen har haft Rambøll på som ekstern rådgiver på opgaven.

Nu kommer Roskilde Kommune med et nyt påbud, noget som allerede på et møde i klima- og miljøudvalget den 3. december blev varslet. Her stod der i teksten, at det skulle sikres »at lugtgener fra virksomheden standses.«

Det er ikke gået mange Roskilde-borgeres næser forbi, at det kan lugte fælt fra Solum. Og forløbet med at få fundet en tålelig løsning for alle har været langstrakt.

