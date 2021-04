Solum efter vulkanbranden: Eventuel forurening er brandvæsnets skyld

Solum afviser dog i et brev til kommunen fuldstændig, at en eventuel forurening er deres skyld. En eventuel forurening må tilskrives de metoder, som Roskilde Brandvæsen har brugt til slukning af branden, står der i brevet, hvor virksomhedens direktør også gør opmærksom på, at der ikke er fundet miljøfremmede stoffer på arealet, hverken før eller efter at arealet blev fyldt med biomateriale.

»Jeg kan derfor (...) fuldstændig afvise, at Solum er ansvarlig for en eventuel forurening af jorden med PAH'er på brandstedet. Roskilde Kommunes mistanke om, at Solum skulle have forurenet jorden med en sådan forurening er derfor helt ubegrundet,« skriver Solums direktør, Christian B.S. Christensen, som på baggrund af et notat fra Roskilde Kommunes rådgiver, Rambøll, udleder at det må »skyldes brandvæsenets valg af strategi og slukningsmetoder,« at der eventuelt findes forurening på grunden.