ET solcelleprojekt på over 100 hektar i Roskilde kommune er sat på pause. Foto: Kenn Thomsen

Solceller: Lodsejere sætter kæmpe projekt på pause

- Her et år før kommunalvalget er der ikke meget rygrad i politikerne, så vi venter og regner bestemt med at sende en ansøgning, når vi har fået valgt nogle mere grønne og klimabevidste politikere, siger Lars Thygesen, som er den ene af de to lodsejere bag projektet.

Det afhænger lidt af, hvem man spørger, men de to lodsejere bag planen siger selv, at projektet er sat på pause til efter kommunalvalget næste efterår.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her