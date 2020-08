Ole Steen Olsen og resten af bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde synes ikke, at Roskilde Kommune lever op til sit ansvar, når ikke der er lavet en plan for, hvor der må etableres store solcelleanlæg. Foto: Lars Kimer

Solceller: - En fejl at lade lodsejere og energiselskaber bestemme

- Som borgere er vi ikke tjent med, at kommunen bare sætter sig tilbage og afventer, at andre handler. Den går altså ikke som folkevalgt. Vi risikerer at give de forkerte arealer væk til solceller. Det skal da ikke være det bedste landbrugsjord, som skal konverteres, lyder det fra Ole Steen Olsen fra Danmarks Naturfredningsforening Roskildes bestyrelse.

For solcellerne kommer - de skal komme - men hvem skal bestemme hvor? Politikerne eller de lodsejere og energiselskaber, som bliver enige om, at her er en god placering?

Roskilde Kommune skylder sig selv i foden ved ikke at lave en plan for solcelleparker. Det er man i den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN) slet ikke i tvivl om.

