Sol, sommer og spadestik i Gundsømagle

Roskilde - 15. juni 2021 kl. 08:02 Kontakt redaktionen

Med et spadestik en varm junidag er 63 nye, miljøvenlige rækkehuse nu for alvor på vej i Gundsømagle. Sømmes Vænge skal stedet hedde, og det kommer til at ligge med Gulddysseskoven i baghaven. Rækkehusene bliver rummelige og lyse i varierende størrelser og med loft til kip.

- Med de her nye rækkehuse er der plads til alle - plads til singler, par, seniorer og plads til børnefamilier. Her er plads til alle - og det ser jeg meget frem til, sagde borgmester Tomas Breddam blandt andet i sin tale.

Boligerne bliver opført i fem forskellige størrelser fra 28 til 111 kvadratmeter i 1,5 plan. De to mindste boligtyper er i et plan med hems. Det kan lade sig gøre fordi det modulbaseret rækkehuskoncept gør det muligt at tilpasse boligerne til både omgivelserne og beboernes behov.

- Det der glæder mig særligt er, at vi her har fået mulighed for at skabe nogle boliger der ligger rigtig godt, sagde direktør i Boligselskabet Sjælland Bo Jørgensen.

- Med det her byggeri så får vi 63 nye boliger i mange forskellige størrelser, så her bliver virkelig plads til alle uanset hvor de er i livet.

Direktøren takkede også alle de fremmødte samarbejdspartnere og ikke mindst de nye naboer, der var mødt op for at være med helt fra det første spadestik.

Fakta

Boligerne forventes færdige i foråret 2023.

Huslejen kommer til at ligge på cirka 2.500 kroner eksklusiv forbrug for en bolig på 28 kvadratmeter og en bolig på 88 kvadratmeter kommer cirka til at koste 7.900 kroner eksklusiv forbrug.

Man kan allerede nu skrive sig op i boligselskabet nu på bosj.dk/skrivmigop.