Sognepræst Kaj Bollmann fra Jyllinge Sogn tror på, at kirkegårdene vil have godt af at ændre sig med rum, som indbyder til længere ophold. Men han ser også en mulighed for, at forældre kan opdrage deres børn og unge til at respektere andres sorg. Foto: Allan Nørregaard

Sognepræst om kirkegårde: Vi kunne godt bruge et springvand

Skal danske kirkegårde være steder, hvor man kan være aktiv? Skal man kunne købe en is, plaske med fødderne i springvandet, tage en tur på en gynge, mens man aflægger en død slægtning et visit? Skal der være lys på kirkegården, så man kan komme der efter mørkets frembrud i vinterhalvåret?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her