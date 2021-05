Artiklen: Sognelukning ser ud til at være afværget

En nedlukning var faretruende nær i Dåstrup Sogn tirsdag, hvor to ud af tre smittegrænser var overskredet, men sognebørnene ser ud til at have oppet sig. I hvert fald viser onsdagens tal en betydelig forbedring, så ingen af myndighedernes røde coronagrænser nu er overskredet.