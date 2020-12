Himmelev Sogn har besluttet at skære ned på antallet af julegudstjenester i Himmelev Kirke og Trekroner Kirke (billedet). Foto: Kenn Thomsen

Sogn aflyser seks ud af 14 julegudstjenester

I Himmelev Sogn var der lagt op til det helt store juleprogram med fire gudstjenester lillejuleaften og 10 gudstjenester juleaften fordelt på sognets to kirker, den lille Himmelev Kirke og den noget større og nye Trekroner Kirke.

Nu har menighedsrådet i samråd med sognets ansatte besluttet at skære ned på antallet af gudstjenester og aflyser to lillejuleaften og fire juleaften.

»Aflysningen sker på baggrund af Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger for folkekirken. Som vi alle ved, er situationen i Danmark i disse dage alvorlig og smittetrykket højt. Vi i menighedsrådet og de ansatte i kirken vil gerne gøre vores til, at det kan være trygt og godt at komme i kirke,« skriver menighedsrådsformand Anne Binzer på Himmelev Sogns hjemmeside.