Softice og soft opening: Paradis åbnede issæsonen i ny butik

Roskilde - 06. marts 2021 kl. 14:50 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Paradis i Algade er flyttet til nye lokaler på Algade 43D, og lørdag klokken 10 blev der for første gang åbnet op for kunder i de nye omgivelser. Det var samtidig startskuddet til årets issæson, hvor Paradis traditionelt disker op med gratis is. De nuværende restriktioner lagde dog en dæmper på både traditioner og åbningsfejring.

- Vi plejer altid at åbne med gratis is, men det har vi ikke villet på grund af corona. Der har jo nogle år stået flere tusinde mennesker op og ned ad hinanden i kø, og det synes vi måske ikke lige, tiden var til, siger Jesper Strube, der er indehaver af iscaféen sammen med ægtefællen Kamilla Strube.

Aflysningen af traditionen ærgrer Jesper Strube.

- Det er jo en festdag for os at dele gratis is ud til glade mennesker, så det ville jeg virkelig have ønsket, at vi også kunne have gjort i år. Men sådan skulle det desværre ikke være, siger han.

App på vej I stedet blev åbningsdagen en mere rolig affære, hvor iscaféens stamkunder og forbipasserende, der bed mærke i det nye sted og de opsatte balloner, alligevel kiggede forbi til det, Kamilla Strube kalder for en »soft opening«. Men der skulle nu være noget særligt på vej til caféens kunder inden alt for længe.

- Der kommer en Paradis-app, fortæller Jesper Strube.

Tanken er, at appen vil give adgang for dens brugere til at få udleveret lidt lækkert hos Paradis - kvit og frit. Hvad kunderne præcis kan se frem til her, er sløret endnu ikke løftet for, men det lyder til, at der igen vil blive uddelt gratis is hos Paradis i fremtiden.

Fra tøjbutik til isbutik Den primære grund til, at Paradis er flyttet, skal findes bag kulissen. Her var det nemlig et ønske om at udvide produktions- og lagerfaciliteter, som i den gamle butik befandt sig i kælderen, der fik ægteparret til at kigge efter andre steder.

- Det er mange ton, vi tumler rundt med om ugen, når det er varmt, så det skulle være nemmere, siger Jesper Strube.

- Og vi manglede køleplads og fryseplads. Det var bare uhandy nede i den kælder, siger Kamilla Strube.

Derudover spillede det ind, at der på Algade 43D kunne komme kunder ind og sidde i iscaféen. Men at få omdannet rummet til Paradis var ikke ligetil.

- Det var en tøjbutik, så det har været en stor omgang at trylle det om til en isbutik. Der er jo mange ting - kølerum, fryserum, ismaskiner - så den blev helt skrællet i oktober måned, siger Jesper Strube.

- Vi har så brugt en måned på at rive ned og tre måneder på at bygge op, fortæller Kamilla Strube om det nye Paradis, der er på 160 kvadratmeters iscafé.

Pres på Slutspurten med at få butikken klar til den annoncerede åbningsdag har desuden været intens.

- Indtil for en uge siden var jeg i tvivl om, om vi kunne nå det. Der har været rigtig meget pres på, siger Jesper Strube.

Det var blandt andet forsinkelser undervejs, der udfordrede tingene.

- Der har været en heftig slutspurt. Men vi nåede at blive færdige, så det var dejligt, siger Kamilla Strube.

Alt står nu klar i café og isproduktion, lyder det.

Nye tider Forventninger for Paradis er nu at træde godt ind i de nye omgivelser, som de to indehavere selv har været med til at udforme. Parret havde også tidligere en afdeling af Paradis i Trekroner, men med den nye café i Algade er kræfterne samlet der. Og kunderne kan se frem til flere kreative tiltag henover den kommende tid.

- Vi har fået plads til flere is, så her er der mange flere varianter at vælge i mellem. Og vi har lovet os selv, at udvalget skal være lidt mere eksperimenterende med nogle skæve varianter, siger Kamilla Strube.

I disken ligger der således allerede en lakridsis, der er blandet med Djungelvrål. Og det er ikke det eneste nye.

- Vi prøver også at lave flere isdesserter som for eksempel bananasplit, fortæller Jesper Strube.

Ved at få kunderne ind og sidde kan iscaféens produkter nu serveres i glas eller porcelæn. Samtidig har ny lovgivning gjort, at Paradis skal tage betaling for plasticposer, og det hjælper alt sammen med målet om at reducere mængden af emballage, som butikken har et øget fokus på.

- Hvis vi kan gøre en forskel ved at tage fem kroner for en pose, så er jeg klar på at prøve flere ting af, siger Kamilla Strube.