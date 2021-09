Roskildes radiakle kandidater og Sofie Carsten Nielsen cyklede til Musicon for at tale med beboerne der.

Sofie på tur med Roskildes Radikale

Roskildes radikale kandidater til det kommende byrådsvalg var lørdag på cykeltur til Musicon for at møde borgerne i byens nye kvarter. Med på turen var også den landspolitiske leder Sofie Carsten Nielsen, som her fik chancen for at tage en føring for sine lokale partifæller.