Søskendeparret Nanna Ajslev og Jan Minh Nguyen står bag restaurant Why Food and Cocktails i Ringstedgade i Roskilde. Deres forældre er fra Vietnam, men de er selv opvokset i Danmark, og det viser sig på menukortet, der fusionerer det danske og vietnamesiske køkken. Foto: Anders Ole Olsen

Søskendepar fusionerer dansk og vietnamesisk madkultur

Han betegner sig som den stille type, der har det bedst med at være i køkkenet, mens hun er den udadvendte, som er restaurantens ansigt udadtil. De åbnede Why Food and Cocktails i Ringstedgade i december 2015 og skilte sig straks ud med et koncept, hvor vietnamesisk og dansk madkultur mødes.

- Vi er salt og peber, yin og yang, siger Jan Minh Nguyen, som sammen med storesøsteren Nanna Ajslev står bag restaurant Why Food and Cocktails, der er blandt de nominerede til Roskilde Erhvervspris.

