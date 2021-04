Sørens diligence med guld sender pris til Svogerslev

Hos Søren Brandborg bliver der udtænkt spil på livet løs. Den 45-årige projektleder begyndte for få år siden at kaste sig over at lave sine egne brætspil, og det er allerede endt med hæder ved den traditionsrige spilkonference Fastaval. Her vandt Søren Brandborg ved årets prisuddeling nemlig prisen for det bedste brætspil med sit hjemmebryggede westernspil Riding Shotgun.