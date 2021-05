Søren Kragh-Jacobsen: Kæmpe fornøjelse at have premiere på den samme film to gange

Se billedserie Søren Krag-Jacobsen besøgte Kino Ro's Torv i Roskilde, der viste hans seneste film "Lille sommerfugl". Efter visningen havde han en samtale med Esben Danielsen om lokalsamfund og ildsjæle. Foto: Thomas Olsen

Søren Kragh-Jacobsens nye film »Lille sommerfugl« med Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster nåede ikke engang at gå i biograferne i en uge, før de lukkede ned i december. Det var selvsagt noget af en mavepuster, når man har brugt halvandet år på en film, der tilmed stod til at sælge pænt med billetter.

- Det var en stor skuffelse, da biograferne lukkede, for vi var begyndt at vejre morgenluft efter at have solgt 60.000 billetter på fem dage. Jeg kunne også mærke skuffelsen hos skuespillerne, for de havde også arbejdet hårdt, og for nogle af dem var det deres første store film. Så jeg prøvede at opmuntre dem ved at sige: »Bare rolig, vi vender tilbage efter nytår«, siger Søren Kragh-Jacobsen.

I stedet kom der til at gå næsten fem måneder, før »Lille sommerfugl« atter kunne vises i biograferne, og derfor er den 74-årige instruktør og musiker nu igen rundt for at promovere en film, han også præsenterede for publikum i december.

- Det er en kæmpe fornøjelse at have premiere på den samme film to gange. Det har jeg ikke prøvet før, siger han.

Kærlighedserklæring Sidste år var Søren Kragh-Jacobsen med til forpremiere i otte biografer, og i denne omgang besøger han 11 biografer, hvor han efter visningen har en samtale med en lokal ildsjæl.

Det bragte ham tirsdag aften til Kino Ro's Torv i Roskilde, som han i øvrigt også gæstede sidste år til en forpremiere, og her var den lokale ildsjæl Esben Danielsen, som i dag er fagdirektør for kultur i Københavns Kommune, men tidligere har været leder af spillestedet Gimle, talsmand for Roskilde Festival og direktør for Lokale- og Anlægsfonden.

»Lille sommerfugl« udspiller sig omkring et guldbryllup i et forsamlingshus, og Søren Kragh-Jacobsen betegner selv filmen som »en kærlighedserklæring til det danske lokalsamfund« og undrer sig over, at der ikke er blevet lavet flere film herhjemme, der foregår i forsamlingshuse.

- En fest i et forsamlingshus med dårlige festsange er noget virkelig dansk. Jeg har været til over 40 arrangementer i forsamlingshuse, og det har været til alt fra barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser til dilettant og westernaftener. Man får virkelig pudset sin tolerance af, når man skal sidde over for et andet menneske, som man ikke ved, om man vil svinge med, men som er superinteressant på sin egen måde, siger han.

Brug for lokale ildsjæle Søren Kragh-Jacobsen har lagt mærke til, at de store byer ofte mangler noget, der kan udfylde den samme funktion, som et forsamlingshus gør i et landsbysamfund. Men begge dele er afhængige af, at der er nogle lokale ildsjæle, som får sat skub i fællesskabet.

- Når der opføres nye bydele, mangler der ofte et samlingspunkt, siger Esben Danielsen, som i sin tid i Lokale- og Anlægsfonden netop arbejdede for at skabe flere fællesskaber, men også oplevede eksempler på det modsatte.

I Roskilde er Roskilde Festival noget, der har samlet folk, og en håndsrækning i biografsalen afslørede, at en stor del af de tilstedeværende havde prøvet at arbejde som frivillige på festivalen.

- Det er sgu imponerende! Jeg holder meget af ildsjæle, der roder op i kastanjerne, for man ser også, at lokalsamfund nærmest tørrer ud, hvis der ikke er nogen, som holder gang i dem, siger Søren Kragh-Jacobsen.

Mens han gik og ventede på, at biograferne skulle genåbne, overvejede han, prøvede han at »lege pensionist«, men måtte sande, at det ikke gik så godt.

- Så nu tænker jeg, at jeg lige tager en film til, siger han.

