Sølvskat gravet ned i skoven: Er det din?

For en uges tid siden ringede en 58-årig mand fra Roskilde til Midt- og Vestsjællands Politi for fortalte, at hans søn havde fundet en skat, der var gravet ned i Boserup Skov. Fundet blev gjort i slutningen af februar ved hjælp af en metaldetektor, og det viste sig, at der var masser af ædelmetal 10-15 centimeter nede i mulden.