Sølvmågen er i kraftig tilbagegang i Roskilde Fjord - faktisk i hele Danmark - forskere og lokale eksperter i livet på fjorden er enige om, at det skyldes lukningen af minkfarmene. Foto: Jan Skriver, DOF

Sølvmågen i voldsom tilbagegang i Roskilde Fjord - Regeringen lukkede dens spisekammer

Roskilde - 02. juli 2021 kl. 11:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I mange år har folkene i Jagtforeningen Jyllinge Holme kæmpet for at holde bestanden af sølvmåger i Roskilde Fjord nede. Frivillige har i årevis olieret sølvmågeæg for på den måde at stoppe de store måger fra at yngle.

Men nu har de frivillige fra Jagtforeningen Jyllinge Holme fået hjælp fra en uventet kant - den danske regering.

Regeringen lukkede som bekendt alle minkfarmene i slutningen af 2020, og sølvmågerne har åbenbart været meget flittige gæster i det spisekammer af affald, som en minkfarm producerer.

Fra 600 til 300 Tre minkfarme tæt på Jyllinge blev lukket i december 2020, og det har kunnet mærkes.

- For få år siden var der mindst 600 par sølvmåger på Jyllinge Holmes cirka 16 hektar. I år er der kun omkring 300 reder. Men det er kun en fordel for de øvrige fuglearter, som den dominerende sølvmåge kan tage pladsen fra. Hættemåger og stormmåger er kommet tilbage, efter at sølvmågerne er blevet færre, og en stor bestand på mindst 500 par edderfugle ruger på holmene. Vi ser også fremgang hos klyder, viber og terner, fortæller jagtforeningens formand Hans Aare til DAGBLADET.

Længere ned Hans Aare og hans mangeårige »wingman« i jagtforeningen, Jørgen Kjær Larsen, tror på, at en naturlig bestand af sølvmåger omkring holmene og Eskilsø vil ligge på 100-200 reder.

- Vi kommer i hvert tilfælde til at holde øje med bestanden de næste år. Vi vil gerne have så varieret et fugleliv i fjorden som muligt. Det er aldrig et sundhedstegn, hvis en enkelt art bliver for voldsom, og sølvmågen er et voldsomt rovdyr, lyder det fra Hans Aare.

GPS på en måge GPS-forskning i en sølvmåges færden i og omkring Roskilde Fjord har dokumenteret, at den store måge dagligt har brugt minkfarme som fødekilde.

- 29. maj 2018 satte vi en GPS-enhed på en sølvmåge på Lilleø. Den har nu i tre år givet os data om sin færden i Roskilde Fjord og i nabolaget. Det har vist sig, at den stort set dagligt har besøgt de fire-fem minkfarme, som før corona-lukningen lå nær fjorden. Særligt de tre minkfarme helt tæt på Jyllinge Holme har været benyttet af sølvmågen hver dag, siger Morten Frederiksen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet.

Han har endnu ikke analyseret GPS-enhedens data for det seneste år, men det vil han gøre snarest. Når mågens positioner fra det seneste halve års tid så er plottet ind på et kort, kan seniorforskeren give et bud på, hvordan sølvmågerne har reageret efter minkfarmenes lukning. Da vil han få et fingerpeg om GPS-mågens fourageringsmønster i fraværet af den lette adgang til føde på minkfarmene.

Ornitologer er glade I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ser man meget positivt på den kendsgerning, at en menneskeskabt fødekilde i form af levninger fra minkindustrien er væk.

- Det er supergodt, at vi nu får en mere naturlig bestand af sølvmåger i Danmark, som ikke er holdt kunstigt oppe af affald og foderrester fra minkfarme. DOF går ind for naturlige bestande af ynglefugle, som lever på et mere naturligt fødegrundlag. I flere af vores nabolande har sølvmågen været i markant tilbagegang i de senere år på grund af sværere adgang til fiskeri- og madaffald. Det medfører mere naturlige bestandsforhold, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

- Nu bliver det interessant at følge udviklingen i Danmark, når vi forhåbentlig kan se, hvordan de måger, som har holdt til omkring minkfarmene, fremover vil fordele sig i landskabet. Jeg forventer en kraftig nedgang i bestanden de kommende år og formentlig også en mærkbar omfordeling, siger Knud Flensted.

Frem til omkring 1920 var sølvmågen en relativt fåtallig ynglefugl i Danmark.

I 2010 blev den danske ynglebestand af sølvmåge skønnet til at tælle 87.000 ynglepar.