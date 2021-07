Der er fred og ro ved Runde Rie, der fisker i en af Lynghøjsøerne, hvor Naturstyrelsens regler ikke forhindrer, at man holder en fest - men bliver den så støjende, at den generer andre, vil der kunne klages. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Søbredden kan lovligt bruges til fest, men...

Roskilde - 08. juli 2021 kl. 14:48 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Efter at politiet har lagt en ny og strammere linje for at sætte en stopper for unge menneskers fester i fx Vigen Strandpark og parkerne i Roskilde, er der nogle, der frygter, at festerne vil rykke andre steder hen og dermed holde beboere i andre af byens kvarterer vågne natten lang.

Politiet har selv nævnt »Himmelsøen og andre relevante steder,« hvis man som ung gerne vil samles en aften med andre.

Samtidig har politiet understreget, at uanset hvor man opholder sig, er der regler, der skal overholdes. Og hvilke regler der gælder, afhænger af, hvor man tager hen.

Skal ikke søge om lov Hvor Himmelsøen er kommunalt område, er fx Lynghøjsøerne et statsligt ejet område under Naturstyrelsen, hvor der gælder særlige regler.

På sin hjemmeside skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside, at »Naturstyrelsen altid skal give sin tilladelse, hvis du vil udvise støjende adfærd, fx ved at benytte radio, musikapparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde« - men samtidig kan man læse, at man »hverken skal have tilladelse til eller betale for langt de fleste aktiviteter på de statsejede naturområder.«

Så hvad må man i grunden ved Lynghøjsøerne, uden at have fået særskilt tilladelse på forhånd?

- I virkeligheden skal man ikke søge om ret meget, lyder svaret fra Jens Peter Simonsen, der er skovrider i Naturstyrelsen Midtsjælland.

- Man skal søge om lov, når man laver et organiseret arrangement, men hvis man er 25 mennesker, der vil ud at more sig og høre musik, så er der ikke noget i vejen for det. I naturen må man komme uden at spørge om lov, siger Jens Peter Simonsen.

Glem soundboksen Han siger, at det også er i orden at høre musik, men - og der er et men - at den åbne adgang er ikke carte blanche til at opføre sig, som man vil. Rammerne for det sættes ikke kun af Naturstyrelsens egne regler, men også af de generelle regler, der er fastsat i politiets ordensbekendtgørelse.

- Man skal lade være med at larme - akkurat som man skal, hvis man er inde i Roskilde by. Vi kan ikke forhindre folk i at være sammen på fornuftig vis, men man kan komme til et punkt, hvor det bliver generende, og hvis det bliver dét, vil man kunne melde det til politiet, siger Jens Peter Simonsen.

Der er således intet i reglerne, der forbyder, at man lytter til sin foretrukne radiostation, hvis man sammen med nogle venner har bredt badelagnet ud ved bredden af en af Lynghøjsøerne og tilbringer nogle timer med at stege i solen. Omvendt vil Jens Peter Simonsen bestemt ikke opfordre til, at man bruger området til fest.

- Lynghøjsøerne er et ret robust område uden noget sart dyreliv, men soundbokse kan den ondelyneme høres langt væk, så lad os tale til, at man bliver væk, siger Jens Peter Simonsen.

