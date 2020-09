Se billedserie Mange har fornøjelse af søen på Roskilde Ring, også discgolfspillere, som risikerer at måtte ud i vandet for at hente en frisbee på afveje. Men sådan en tur i vandet bør man holde sig fra om sommeren, påpeger et forskerteam. Foto: Steen Østbjerg

Sø i populær park er fyldt med parasitter

Roskilde - 23. september 2020 kl. 14:18 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det igen bliver sommer og lunt, skal man måske tænke sig om en ekstra gang, inden man smøger bukser op og tager en afsvalende soppetur i søen på Roskilde Ring. Det er nemlig meget sandsynligt, at man ikke kun bliver afkølet, men også angrebet af parasitter, der sætter sig i huden, så man får svømmekløe.

En ny videnskabelig undersøgelse viser nemlig betydelig risiko for hudinfektioner i søen på Roskilde Ring.

Undersøgelsen er lavet af et team af hudlæger, veterinærer og biologer, efter at hudlæger efter den varme sommer i 2018 havde oplevet et stigende antal af tilfælde med svømmekløe.

Parasitter fra snegle Årsagen viste sig, at der var store forekomster af parasitter - blodikter - i vandet, og navnlig i søen på Roskilde Ring var forekomsten til tider overordentligt stor.

Parasitterne stammer fra snegle - den store mosesnegl, fortæller Kurt Buchmann, som er professor i akvatisk patobiologi ved Københavns Universitet.

- Når vandet er rigtig dejligt varmt, afgiver de skyer af mikroskopiske parasitter - op til 70.000 i døgnet. Man kan næsten ikke se dem, men vandet bliver en smule uklart, når skyerne bliver frigivet. Men med det blotte øje er det svært at afgøre, om de er der - men det kan man regne med, de er, siger Kurt Buchmann.

Sammen med blandt andre ph.d.-studerende dyrlæge Azmi Al-Jubury har han publiceret to videnskabelige artikler om årsagerne til svømmekløen og om, hvordan temperatur og lys påvirker parasitterne, der går under det latinske navn Trichobilharzia szidati.

Fuglene har dem med Parasitterne stammer oprindeligt fra ænder, svaner og andre fugle i søen. De bærer de voksne kønsmodne orme i de indre organer. Blodikterne i fuglene producerer mikroskopiske æg, der leveres til vandet. Parasitæggene klækkes hurtigt og afgiver små bevægelige larver, der borer sig ind i sneglene i søen. Sneglene inficeres med parasitterne, og derefter afgiver nye larver, som altså har forkærlighed for menneskehud.

- Stor mosesnegl er rene parasitfabrikker, der pulser tusindvis af parasitter ud, og det er stærkt generende for mennesker. Hvis man tager sig en dukkert, kom de bore sig ind i huden, fordi de går efter fedtstoffet, og det er faktisk tættere på den menneskelige hud, end der er på en fugl.

Hos fugle ville den vandre videre i kroppen. Hos mennesker bliver den forvirret og bliver i huden, som svulmer op og begynder at klø. Alle er følsomme over for det, men især med børn ved man, hvor utrøstelige de kan blive, når det klør over det hele. Man kan godt give medicin, der dæmper smerten, men det er under alle omstændigheder en ubehagelig oplevelse - men ikke noget, man dør af, siger Kurt Buchmann.

Fraråder badning Jo varmere vandet er, desto hurtigere finder produktionen af parasitter sted. Også lyset fremmer produktionen, har dyrlæge Azmi Al-Jubury påvist.

- Allerede ved 10 grader begynder der at komme snegle, der afgiver parasitter, og når vandet kommer over 20 grader, har de det rigtig godt, siger Kurt Buchmann.

På basis af de undersøgelser, hans hold har foretaget, anbefaler han, at man holder sig fra badning i sø i juli og august, hvor risikoen for agt blive inficeret er størst.

- Hvis jeg var kommunen, ville jeg fraråde badning, siger Kurt Buchmann.

Badning om foråret er til gengæld forbundet med lavere sandsynlighed for at blive inficeret. Og med tiden vil risikoen for infektion blive mindre, også om sommeren, om end den aldrig vil forsvinde.

- Når der er så heftig en forekomst af parasitter, er det, fordi det er en forholdsvis ny sø, som ikke har nået at etablere en rigtig balance i økosystemet. Den har en lav biodiversitet, og man kan forestille sig, at der kommer flere andre krebsdyr hen ad vejen, og at de vil være med til at holde de infektiøse organismer nede, fordi de tager den slags parasitter. Jo flere arter, der er, jo mere vil det reducere skadevirkningen i sådan en sø. Det er ikke noget, man kan slippe helt for, for det er en naturlig del af økosystemet, siger Kurt Buchmann.

