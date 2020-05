Antallet af børn i skole og afstandkravene er nogle af de ubekendte, der stadig er i spørgsmålet om, hvorvidt børnene skal have lov at tage skiftene til børnehave, sfo og klub til juni. Det får et flertal i skole- og børneudvalget til at tøve, men Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er klar til at vedtage skiftet. Foto: Kenn Thomsen

Socialdemokratiet presser på for at rykke børn til juni

Et flertal i skole- og børneudvalget i Roskilde Kommune er ikke klar til at sige god for at lade børnene skifte til børnehave, sfo og klub i juni. Socialdemokratiet vil sammen med Dansk Folkeparti gennemføre juniskiftet uanset hvad, men borgmesterpartiet kom i mindretal.

Borgmester Tomas Breddam (S) vil indkalde til et ekstraordinært byrådsmåde i næste uge, så skiftet kan nå at ske til juni.

- For os er det rigtig vigtigt, at de børn, der skal videre i sfo, får lejlighed til at overgå inden sommerferien. Det handler i høj grad også om at have gang i rækken af overgange, så vi får plads til at tage nye børn ind i vores daginstitutioner. Det er det tidspunkt, vores institutioner er allermest fyldt, siger Jette Henning.